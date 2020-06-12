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غرفة عمليات "بركان الغضب" تنفي إعدام مصريين

أخبار العالم العربي

غرفة عمليات
Reuters
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نشر المكتب الإعلامي لـ"غرفة عمليات بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق الليبية، يوم الجمعة، بيانا قصيرا بشأن اعتقال مواطنين مصريين في طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي إن من تم اعتقالهم في العاصمة طرابلس ويحملون الجنسية المصرية يتم إجراء بعض التحقيقات معهم فقط.

وأفاد المكتب بأنه لا صحة لخبر إعدامهم كما يروج له، علما أن البيان لم يذكر عدد من تم اعتقالهم أو أسباب القبض عليهم.

وميدانيا، أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية سيطرتها على 4 مناطق تمتد لمسافة 350 كم جنوب وجنوب غربي البلاد.

غرفة عمليات

المصدر: RT + وكالات

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