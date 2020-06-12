في طائرة واحدة.. نقل مصريين من العراق وإعادة عراقيين من مصر

أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الجمعة، وصول 108 مواطنين عراقيين قادمين من مصر إلى مطار البصرة الدولي، في رحلة استثنائية ضمن عملية إعادتهم بسبب فيروس كورونا.

إقرأ المزيد

وذكرت الوزارة، في بيان صحفي، أن "الرحلة نفذت بعد استحصال الموافقات الأصولية من قبل الجهات الرسمية وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والسفارة العراقية في مصر". كما أشار البيان إلى أن الرحلة تم تسييرها "بهدف تسهيل إجراءات إعادة المواطنين العراقيين الذين ناشدوا الحكومة العراقية ووزارة النقل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية والسوشيال ميديا، ممن يعانون ظروفا إنسانية حرجة بسبب تداعيات وباء كورونا".

وأضاف البيان أن الرحلة غادرت صباح اليوم الأراضي العراقية وعلى متنها المواطنون المصريون العاملون في العراق، "لغرض إعادتهم إلى ديارهم بعد أن كانوا عالقين بسبب فيروس كورونا، وأثناء عودة الرحلة تمت إعادة العراقيين العالقين في مصر إلى مطار البصرة الدولي، كونهم من سكان المحافظة".

وأكدت الوزارة أن "جميع الوافدين على متن الرحلة خضعوا للفحوصات الطبية من قبل فرق وزارة الصحة العراقية المتواجدة في مطار البصرة الدولي للتأكد من سلامتهم".

المصدر: RT