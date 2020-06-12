قرقاش: نوظف علاقاتنا ضد الضم الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش، أن بلاده توظف شبكة علاقاتها وطرحها المتوازن للقضية الفلسطينية في هذه المرحلة الحرجة ضد قرار إسرائيلي بضم أراض فلسطينية.

وكتب قرقاش على "تويتر": "مصداقيتنا وشبكة علاقاتنا وطرحنا المبدئي والمتوازن نوظفه في هذه المرحلة الحرجة والصعبة ضد الضم الغير شرعي للأراضي الفلسطينية في خطة تحرك تتسق مع التوجه العربي والدولي".

مصداقيتنا وشبكة علاقاتنا وطرحنا المبدأي والمتوازن بشأن القضية الفلسطينية نوظفه في هذه المرحلة الحرجة والصعبة ضد قرار نتنياهو بتوسيع نطاق الإحتلال، خطة تحرك تتسق مع التوجه العربي و الدولي وجهت بها القيادة الإماراتية ضد الضم الغير شرعي للأراضي الفلسطينية. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) June 12, 2020

وأضاف: "التجاوب الدولي مع التحرك الإماراتي مشجع ويتصل بقلق العواصم من القرار الإسرائيلي المتوقع، الإمارات من خلال تحركها المدروس تفند تصريحات بنيامين نتنياهو بخصوص العلاقات مع العالم العربي"، محذرا من تداعيات وخطر التوسع الاستيطاني على المنطقة.

وأوضح، أنه "في خضم القلق العربي والدولي الكبير تجاه القرار الاسرائيلي المتوقع اختارت الامارات أن تتحرك بكل السبل الدبلوماسية المتاحة لمواجهة هذه الخطوة بكل ما تحمله من مخاطر على مسار السلام واستقرار المنطقة".

في خضم القلق العربي والدولي الكبير تجاه القرار الاسرائيلي المتوقع بضم أراضي فلسطينية وبصورة غير شرعية وتصعيدية، اختارت الامارات أن تتحرك بكل السبل الدبلوماسية المتاحة لمواجهة هذه الخطوة بكل ما تحمله من مخاطر على مسار السلام وإستقرار المنطقة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) June 12, 2020

وفي إشارته إلى مقال للسفير الإماراتي يوسف العتيبة، نشرته (يديعوت أحرونوت)، قال: "الإمارات تبرز من خلال تحركها الدبلوماسي وتصريحات وزير الخارجية وسفيرها لدى واشنطن كأحد أهم الأصوات المؤثرة والمحذرة فيما يخص الخطط الإسرائيلية لضم أراضي فلسطينية، في مخالفة صريحة للإجماع العربي والدولي".

المصدر: "البيان"