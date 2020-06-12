 
مباشر

الإمارات تسجل وفاة واحدة و513 إصابة جديدة بكورونا

أخبار العالم العربي

الإمارات تسجل وفاة واحدة و513 إصابة جديدة بكورونا
Reuters Ahmed Jadallah
إماراتيون في مركز تجاري بعد إعادة الفتح
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o34m

سجلت دولة الإمارات اليوم الجمعة، أكثر من 500 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في حين تجاوز عدد الإصابات حاجز الـ41 ألفا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

إقرأ المزيد
الإمارات.. إجمالي الإصابات بكورونا يقترب من حاجز الـ41 ألف حالة
الإمارات.. إجمالي الإصابات بكورونا يقترب من حاجز الـ41 ألف حالة

ورصدت وزارة الصحة الإماراتية 513 إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 41499 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصاب وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 287 حالة.

وسجلت الإمارات 712 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 25946.

وكانت وزارة الصحة الإماراتية أعلنت أمس الخميس تسجيل 479 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة.

المصدر: RT

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا