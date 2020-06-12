الخطوط القطرية تستأنف تسيير رحلاتها إلى اسطنبول بدءا من 13 يونيو

أعلنت الخطوط الجوية القطرية، يوم الجمعة، أنها ستستأنف رحلاتها إلى مدينة اسطنبول في تركيا اعتبارا من يوم السبت 13 يونيو.

وقالت السفارة القطرية في تركيا، في بيان نشرته على حسابها في "تويتر"، إنه في نفس اليوم ستكون هناك رحلة من اسطنبول للدوحة.

وحثت السفارة المواطنين بالالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة التركية، واتباع الارشادات والإجراءات الاحترازية، وذلك حرصا على صحة وسلامة الجميع.

إعلان /سفارة دولة قطر لدى الجمهورية التركية pic.twitter.com/4xYzAdpXlb — Qatar Embassy-Turkey (@QatarEmb_Ankara) June 12, 2020

وبدأت تركيا الرحلات الدولية في 11 يونيو الجاري، ونظمت رحلات إلى عدد من الدول الأوروبية، وقالت إنها ستزيد منها خلال الفترة المقبلة.

وقالت شركة الطيران التركية إنها ستستأنف بعض الرحلات الدولية خلال الشهر الجاري، وستكون الصين وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة من بين هذه الوجهات.

وأعلن الرئيس التنفيذي للشركة، بلال إيكسي، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الرحلات إلى شيكاغو وواشنطن العاصمة ستستأنف في 19 يونيو، وستستأنف الرحلات إلى لوس أنجلوس في 24 يونيو، مع 3 رحلات كل أسبوع.

وأوضحت الشركة التركية في إشعار على موقعها الإلكتروني، أنها ستبدأ رحلة أسبوعية إلى شنغهاي اعتبارا من 19 يونيو، ورحلتين أسبوعيا لكل من هونغ كونغ وسيئول اعتبارا من 24 يونيو.

جدير بالذكر أن الخطوط الجوية التركية استأنفت يوم الخميس، رحلاتها إلى بريطانيا وألمانيا وهولندا.

المصدر: RT