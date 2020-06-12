فلسطين.. دبابات الجيش الإسرائيلي تدمر خطوط المياه الناقلة بالأغوار - صور

أكد مسؤول ملف الاستيطان في شمال فلسطين معتز بشارات، أن دبابات الجيش الإسرائيلي قامت اليوم الجمعة بتدمير خطوط المياه الناقلة إلى سهل قاعون بالأغوار الشمالية.

وقال بشارات: "الدبابات سحقت بجنازيرها خطوط المياه الناقلة أثناء قيام الجيش بأجراء تدريباته بالأراضي الزراعية في منطقة الأغوار".

وأضاف، أن "ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية قامت سابقا بتوجيه إخطار لخط المياه المذكور تمهيدا لتدميره، وقد قام المواطنين والجهات المسؤولة برفع قضيه لدى المحاكم الإسرائيلية للاعتراض على القرار".

وتابع: "لا زالت القضية لدى ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية".

وأكد بشارات، أن الجيش أختار الدبابات لتدمير خط المياه بدلا من الجرافات، مضيفا "هذه العملية الإجرامية هي رسالة أخرى من إسرائيل، بأنها ماضية في سياسية الضم وتهجير المواطنين من أراضيهم".

المصدر: "معا"