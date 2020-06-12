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مصر.. إصابة 9 مسنين بفيروس كورونا في دار "الباقيات الصالحات" والحكومة تتحرك

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مصر.. إصابة 9 مسنين بفيروس كورونا في دار
Reuters
مصر
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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية في بيان اليوم الجمعة، أن فريقا من الهلال الأحمر المصري بدأ العمل بدار "الباقيات الصالحات" بعد اكتشاف حالات إصابة بكورونا هناك.

مصر.. إصابة 9 مسنين بفيروس كورونا في دار
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تعقيم دار الباقيات الصالحات

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مصر.. تسجيل 1442 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و35 حالة وفاة
مصر.. تسجيل 1442 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و35 حالة وفاة

وبدأ الهلال الأحمر بعمليات للتعقيم والتطهير ومد الدار بكافة المستلزمات الطبية، من كمامات وقفازات وملايات وبعض المواد اللازمة للعزل الصحي للحالات المصابة بفيروس كورونا.

وقالت رئيسة مجلس أمناء جمعية "الباقيات الصالحات"، عبلة الكحلاوي، إن 9 مسنين من نزلاء الدار لكبار السن أصيبوا بفيروس كورونا القاتل.

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت أنه تم تسجيل 1442 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، أمس الخميس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى تسجيل 35 حالة وفاة جديدة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

 

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