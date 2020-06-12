خبير مصري: هدف بناء "سد النهضة" تحويله إلى بنك لتخزين المياه وليس توليد الكهرباء

كشف مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية في مصر، هاني رسلان، أن كفاءة سد النهضة في توليد الكهرباء 30%، مشيرا إلى أن السد سينتج ثلث الطاقة التي يتحدث عنها الإثيوبيون.

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وأشار رسلان، خلال برنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إلى أن سد النهضة مشروع فاشل من ناحية توليد كهرباء، حيث أن كفاءته في توليد الكهرباء ضعيفة، منوها بأن الهدف الخفي لسد النهضة هو أن يكون بنكا لتخزين المياه، وتتحول إثيوبيا إلى بائع مياه.

ولفت إلى أنه حتى لو لم تقم إثيوبيا باستخدام السد فهو سيلقي بظلاله على التوازنات بالمنطقة، وسيستخدم عند اللزوم كأداة، مضيفا أن السد سيكون أداة لإحداث تغييرات هيكلية في المنطقة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية