إمام المسجد النبوي: لا تحاربوا العلم بالجهل.. الاستهانة بكورونا جناية على الأنفس!

قال إمام وخطيب المسجد النبوي، الشيخ صلاح بن محمد البدير، في خطبة اليوم الجمعة، إن الاستهتار بكورونا جناية على الأنفس.

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وأضاف البدير: "يأخذنا الألم حين نرى من يسمع التعليمات الوقائية، والنشرات التوعوية، والأدلة الإرشادية، والخطط الاحترازية التي تصدر من الجهات الأمنية والصحية، بخصوص جائحة كورونا، فيصغي إليها بمسمع أصم، ويقابلها بالاستهتار وعدم المبالاة".

وتابع: "احذروا طيش الأحلام والأقلام والكلام، وراجعوا العقول وتأملوا في الأفكار التي تروجونها والألفاظ التي تطلقونها والإيحاءات التي تشيعونها، واتقوا الله فيما تقولون ودعوا مالا تحسنون، ولا تخوضوا فيما لا تعلمون، ولا تحاربوا العلم بالجهل، ولا تردوا الحقائق بالسقط والترهات والأباطيل".

وقال إمام وخطيب المسجد النبوي: "لقد أظهرت الحوادث والأيام وجائحة كورونا حاجتنا في بناء الوعي في الأنجال والأجيال والنساء والرجال، وكم رأينا عديدا من الدجاجلة والأفاكين الذين يستثمرون الجوائح في تحقيق المآرب الخبيثة والمطامع الحقيرة".

وأضاف: "اتقوا الله أيها المسلمون وكفوا وعفوا عن المشاين والمعايب والمقابح، فالقرآن والسنة بين أيديكم قد فاضا بالحكم والأحكام والقواعد والمواعظ والآداب التي هي سيدة العلوم ومنبع الفهوم وطريق العز المروم، فعوها وأذيعوها فبالوحي والوعي تكمن العقول والأحلام، وتنزاح الشكوك والأوهام وينجلي ديجور الظلام".

المصدر: صحيفة الرياض