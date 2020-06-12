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جريمة مروعة في السعودية.. تفاصيل جديدة عن حادثة طعن فلبينية لطفلين بساطور!

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جريمة مروعة في السعودية.. تفاصيل جديدة عن حادثة طعن فلبينية لطفلين بساطور!
Reuters
صورة أرشيفية
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شرعت عاملة منزلية في محافظة الخفجي شمال شرق السعودية، في قتل طفلين يبلغ أحدهما 7 سنوات والآخر 14 عاما، من خلال تسديد عدد من الضربات لهما بالساطور.

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عاملة فلبينية توجه عدة طعنات لطفلين سعوديين وتحاول الانتحار
عاملة فلبينية توجه عدة طعنات لطفلين سعوديين وتحاول الانتحار

وقال أحد أفراد أسرة الطفلين لوسائل إعلام محلية، إن العاملة فلبينية الجنسية، وجهت عدة طعنات لهما أثناء وجودهما في المنزل، ثم حاولت الانتحار بصعق نفسها بالكهرباء، ثم طعن نفسها.

وأوضح أن الحادث بدأ حين لحق الطفل عبد الرحمن (7 سنوات) ، بوالده عند خروجه صباحا للعمل، فطلبت الأم من الطفل الآخر البحث عن شقيقه الذي تأخر في العودة، عندها خرج الطفل عبد العزيز البالغ من العمر 14 عاما، وجد آثار دماء في فناء المنزل.

وتابع المتحدث أن صراخ عبد العزيز دفع الأم للحاق به لتجد العاملة تضربه بالساطور، ثم اتجهت لضرب الأم، بعدها هربت إلى إحدى الغرف، وقامت بصعق نفسها بالكهرباء محاولة الانتحار.

وأصيب عبد العزيز في الوجه وفي اليد اليسرى، وفي الرأس والقدم، وقد تم إجراء عملية جراحية له خرج على إثرها من المستشفى، أما حالة عبد الرحمن فاستدعت إجراء 3 عمليات، نظرا لإصابته الشديدة في الرجل والكتف والحلق وكسر في الأنف والفم والأسنان والفك، إضافة إلى تهشيم في الوجه.

يذكر أن بلاغا ورد في وقت سابق أمس الخميس إلى الجهات المختصة عن قيام عاملة منزل بتسديد طعنات لطفلين سعوديين محاولة قتلهما، باشرت على إثره الجهات المعنية بالتحقيق في الواقعة.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

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