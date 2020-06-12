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وزير مصري يعزل نفسه بعد مخالطة مصاب بكورونا

أخبار العالم العربي

وزير مصري يعزل نفسه بعد مخالطة مصاب بكورونا
عاصم الجزار
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قرر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر، عاصم الجزار، تطبيق العزل المنزلي على نفسه لمدة 14 يوما.

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وقال الجزار في تصريحات صحفية إنه "رغم أن التحاليل لم تثبت إصابته بالفيروس فإنه قرر عزل نفسه منزليا بعد مخالطته أحد المصابين، وذلك حفاظا على صحة العاملين معه"

وأشار إلى أن "المخالطة تمت خلال أحد الاجتماعات التي عقدت في الوزارة منذ أيام قليلة، حيث اكتشف عقب ذلك إصابة أحد الحاضرين للاجتماع بالفيروس"

وأكد على أن صحته جيدة ولا يعاني من أي أعراض حتى الآن، وسوف يتابع عمله في الوزارة من المنزل من خلال الهاتف أو أجهزة الاتصال الحديثة.

المصدر: وكالات

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