شخص ينقل كورونا لـ10 من زملائه في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن قيام شخص بنقل عدوى كورونا لـ10 من زملائه بالعمل، الذين ربما نقلوا بدورهم العدوى لذويهم، وذلك بسبب مخالفة إجراءات الوقاية من الفيروس.

وذكرت المنصة الرئيسية للتوعية الصحية بوزارة الصحة السعودية "عش بصحة"، اليوم الجمعة، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن "عدم لبس الكمامة وترك المسافة الآمنة، تسبب بنقل العدوى إلى 10 أشخاص داخل أحد مراكز العمل"، وأن "فحص كورونا لا يزال جاريا مع المخالطين من ذويهم".

قصةحالة:

عدم لبس الكمامة وترك المسافة الآمنة تسبب بنقل العدوى إلى ١٠ أشخاص داخل أحد مراكز العمل. فحص كورونا لازال جاري مع المخالطين من ذويهم.#نعود_بحذرhttps://t.co/NfTWopt02H — عش بصحة (@LiveWellMOH) June 11, 2020

المصدر: RT