نجل الفنان المصري الراحل محمود مسعود: لم يصب بكورونا.. ولم يتبق له سوى صديقين

نفى نجل الممثل المصري الشهير، محمود مسعود، الذي توفي، اليوم الخميس، عن عمر ناهز 67 عاما، أن يكون والده قد أصيب بفيروس كورونا المستجد.

ونفى أحمد محمود مسعود، نجل الفنان الراحل، صحة الشائعات عن وفاة والده متأثرا بفيروس كورونا، قائلا إن والده "أحس بتعب وتم نقله إلى المستشفى حيث عملوا له مسحة أكد فحصها، قبل ساعات من وفاته، أنه غير مصاب بفيروس كورونا، ولكنه كان يعاني من مشكلات في القلب سببت حدوث التهاب رئوي. وأضاف: "لن نخجل لو أصيب بفيروس كورونا وكنا سنعلن ذلك".

طوال مسيرة الفنان محمود مسعود، كان لديه العديد من الأصدقاء من الوسط الفني، إلا أنه خلال الفترة الأخيرة من حياته لم يحرص على التواصل معه إلا الفنانين لطفي لبيب ورشدي الشامي، حسب حديث نجله.

وأضاف أن سعادة كبيرة عاشها الفنان الراحل خلال الأيام القليلة قبل وفاته، بعدما رزق حفيدا يحمل نفس اسمه. وصرح أحمد محمود بأن والده كان فرحا جدا لهذا السبب، مؤكدا: "والحمد لله أن ربنا رزقنا بمحمود آخر يذكرننا دائما بوالدي".

المصدر: صحيفة الوطن المصرية