عمرو واكد يعلن شفاءه ونجله من فيروس كورونا المستجد

أعلن الفنان المصري عمرو واكد، يوم الخميس، شفاءه وابنه من فيروس كورونا المستجد.

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وقال واكد على حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "تم بحمد الله وبقدرته شفاء ابني من فيروس كورونا".

وأضاف "هعمل لايف قريبا أتكلم عن إصابتي بالفيروس، وإزاي ربنا كرمني وشفاني منه أنا كمان.. اللهم لك الحمد والشكر ويارب يشفي الجميع".

يذكر أن آخر أعمال عمرو واكد كانت مشاركته في مسلسل ''Ramy S2" والذي دارت أحداثه حول رحلة البحث عن الذات والحب.

تم بحمد الله وبقدرته شفاء ابني من فيروس كورونا. وهعمل لايف قريبا اتكلم عن اصابتي بالفيروس وإزاي ربنا كرمني وشفاني منه انا كمان. اللهم لك الحمد والشكر ويارب يشفي الجميع. — Amr Waked (@amrwaked) June 11, 2020

المصدر: RT