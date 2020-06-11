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عمرو واكد يعلن شفاءه ونجله من فيروس كورونا المستجد

أخبار العالم العربي

عمرو واكد يعلن شفاءه ونجله من فيروس كورونا المستجد
RT
الفنان المصري عمرو واكد
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أعلن الفنان المصري عمرو واكد، يوم الخميس، شفاءه وابنه من فيروس كورونا المستجد.

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وقال واكد على حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "تم بحمد الله وبقدرته شفاء ابني من فيروس كورونا".

وأضاف "هعمل لايف قريبا أتكلم عن إصابتي بالفيروس، وإزاي ربنا كرمني وشفاني منه أنا كمان.. اللهم لك الحمد والشكر ويارب يشفي الجميع".

يذكر أن آخر أعمال عمرو واكد كانت مشاركته في مسلسل ''Ramy S2" والذي دارت أحداثه حول رحلة البحث عن الذات والحب.

المصدر: RT

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