الحكومة المصرية: لا يوجد شيء في العالم اسمه "صفر كورونا"

قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، نادر سعد، اليوم الخميس، إن دول العالم بدأت تعيد النظر في مواقفها بشأن الإغلاق كأسلوب لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" التلفزيوني، ذكر المتحدث أن بعض الدول لجأت، في بداية أزمة كورونا، إلى الحظر الكلي، بينما دول أخرى لم تأخذ بهذا النوع من الحظر.

وأضاف سعد: "النتيجة النهائية، أن الدول التي قامت بإجراءات مشددة، وأغلقت مدنا كاملة، لم تحقق النتيجة التي كان الجميع يتوقعها في تلاشي إصابات كورونا".

وأعرب المسؤول عن اعتقاده بأنه من غير الواقعي انتظار وصول إلى "صفر كورونا" في بلد ما، إذا كان الحديث يدور عن فترة طويلة نسبيا من الزمن، وليس عن أسبوع أو أسبوعين. وأضاف: "هذا الأمر سيظل موجودا في العالم، سيظل ويختفي بناء على الإجراءات الاحترازية التي يلتزم بها المواطنون".

وأردف: "الدول التي نجحت في السيطرة على كورونا لم تلجأ إلى الحظر الكامل، ومنها تايوان، وذلك بسبب الشعب هناك، حيث التزموا بارتداء الكمامات، وحققوا نجاحا في مواجهة كورونا".

وواصل: "التوجه الجديد عالميا هو السماح بحركة الناس في ظل ضوابط مشددة، وأول هذه الضوابط هو ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة وغيرها".

ناصر حاتم

المصدر: RT