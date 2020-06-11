جسر جوي بين تركيا وليبيا وسلاح الجو التركي ينفذ تدريبات فوق المتوسط

نفذت القوات الجوية التركية، يوم الخميس، تدريبات فوق البحر الأبيض المتوسط شاركت فيها طائرة الإنذار المبكر والتحكم المحمول جوا من طراز E-7T.

وشاركت في التدريبات أيضا، طائرتا تزود بالوقود جوا من طراز بوينغ KC-135R وسرب من مقاتلات "إف-16"، بالإضافة إلى مشاركة فرقاطات صواريخ موجهة وطائرات بدون طيار مسلحة.

كما تم يوم الخميس تنفيذ جسر جوي يتكون من 4 طائرات شحن تركية من طراز C-130 بين تركيا ومطار مصراتة تحمل دعما لوجستـيا.

وأفادت غرفة عمليات بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق الليبية في بيان على "فيسبوك" أن مجموع الطائرات التي دخلت الأجواء الليبية قدرت بـ 13 طائرة من طرازات مختلفة، وهي كالآتي: 2 طائرات "بوينغ" من طراز KC-135R، و4 طائرات C-130، وطائرة "بوينغ" من طراز E-7T، وسـرب من مقاتـلات F-16 يقدر بحوالي 6 طائرات.

وأشارت "غرفة عمليات بركان الغضب" إلى أن الحكومة التركية أعلنت رسميا صباح الخميس عن فتح جسـر جوي بين ليبيا وتركيا، مؤكدة أن الجسر الجوي موجود ضمن الإتفاقية المبرمة بين حكومة الوفاق وأنقرة.

المصدر: RT