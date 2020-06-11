بوتين والملك عبد الله الثاني يبحثان هاتفيا تطورات القضية الفلسطينية ومكافحة الجائحة

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الخميس، تطورات القضية الفلسطينية والجهود الرامية إلى مكافحة جائحة فيروس كورونا.

وأفاد الكرملين، في بيان، بأن بوتين والملك عبد الله الثاني أجريا اتصالا هاتفيا بحثا خلاله "الإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل البلدين لمكافحة عدوى فيروس كورونا، حيث أكد كلا الجانبين أهمية توحيد جهود المجتمع الدولي لتجاوز تداعيات الجائحة، معربين عن استعدادهما للمشاركة في هذا العمل المشترك".

وأضاف الكرملين أن الطرفين "تبادلا الآراء حول المواضيع الحيوية للأجندة الدولية خاصة الأوضاع في سوريا وليبيا وقضايا التسوية في الشرق الأوسط"، متفقين على الاستمرار في الاتصالات على مستويات مختلفة.

بدوره، أكد الديوان الملكي الأردني أن بوتين والملك عبد الله الثاني بحثا "آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خصوصا تلك المتعلقة بالقضية الفلسطينية".

وأشار الديوان الملكي، في بيان، إلى أن الاتصال الهاتفي تناول "الجهود الثنائية والدولية لمواجهة واحتواء وباء فيروس كورونا المستجد، وضرورة مواصلة التعاون للتصدي للآثار الإنسانية والاقتصادية الناجمة عنه، بما يضمن حماية صحة الشعوب وسلامتها".

وتم التأكيد، حسب البيان، على "متانة علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، والحرص على تعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات".

المصدر: RT