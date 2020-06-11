خبير مصري: تصرفات تركيا ستؤدي إلى حرب في أي وقت

قال أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات بمصر، عبد اللطيف درويش، إن اتفاق مصر مع اليونان حول ترسيم الحدود البحرية يمثل ضربة قوية لاتفاق الرئيس التركي رجب أردوغان، مع حكومة الوفاق الليبية.

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وأضاف درويش، خلال اتصال عبر قناة "ten"المصرية، أنه يتعين على أوروبا والدول الكبرى الضغط على تركيا لوقف محاولة فرض النفوذ التركي في المنطقة العربية ومنطقة مياه المتوسط، وتابع: "تصرفات تركيا ممكن أن تندلع على إثرها حرب في أي وقت نتيجة تصرف غير مدروس".

وعلق على توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين إيطاليا واليونان، قائلا: "اليونان حققت نجاحا كبيرا في توجيه ضربة لأحلام أردوغان في الاستيلاء على غاز شرق المتوسط".

وكانت وكالة "نوفا" الإيطالية، قد أعلنت أن وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، سيزور مصر يوم 18 يونيو، لاستئناف المفاوضات مع السلطات المصرية حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

ووفقا لما نقلته الوكالة، فإنه في أعقاب التوقيع على اتفاقية لتعيين المناطق الاقتصادية الخالصة بين اليونان وإيطاليا، أعلن دندياس، في تصريحات الثلاثاء 9 يونيو، أنه سيزور مصر للحصول على نتيجة مماثلة.

وبحسب تصريحات وزير الخارجية اليوناني، فإن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم الثلاثاء، بين إيطاليا واليونان بتعيين المناطق الاقتصادية "أثار بالتأكيد غضب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان"، مشيرا إلى أن إيطاليا تبنت بالكامل تفسيرا للقانون الدولي على النحو الذي تقصده اليونان.

يذكر أن وزيري خارجية إيطاليا واليونان، عقدا مؤتمرا صحفيا الثلاثاء 8 يونيو في أثينا، في أعقاب توقيعهما على اتفاقية لتعيين المناطق الاقتصادية بين البلدين وإقامة منطقة اقتصادية حصرية.

وتسعى مصر لإسقاط اتفاق رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج والرئيس التركي رجب أردوغان في شرق المتوسط، حيث اتفقت القاهرة وأثينا منذ أشهر عدة على الإسراع في ترسيم الحدود البحرية بينهما، وتأتي الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية اليوناني للقاهرة في وقت بالغ الأهمية بعد ترسيم الحدود بين بلده وإيطاليا.

المصدر: وسائل إعلام مصرية + RT