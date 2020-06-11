الإمارات.. إجمالي الإصابات بكورونا يقترب من حاجز الـ41 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل 479 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وجاء في بيان الوزارة، اليوم الخميس: "أجري أكثر من 45 ألف فحص ضمن الخطط لتوسيع نطاق الفحوصات، وتم خلالها الكشف عن 479 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وبذلك يبلغ مجموع حالات الإصابة المسجلة 40986 حالة، كما تم تسجيل وفاة مصابين إثنين نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 286 حالة".

ولفتت الوزارة في بيانها إلى شفاء 1217 حالة من فيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 25234.

وكانت الوزارة أمس الأربعاء أعلنت عن تسجيل 603 إصابات جديدة بالفيروس وحالة وفاة واحدة.

المصدر: وكالات