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كورونا.. وزراء الصحة العرب يقررون إبقاء مجلسهم في حالة انعقاد دائم

أخبار العالم العربي

كورونا.. وزراء الصحة العرب يقررون إبقاء مجلسهم في حالة انعقاد دائم
AFP STR
أعلام الدول العربية
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قرر وزراء الصحة العرب إبقاء مجلسهم، المنعقد أمس الأربعاء لمناقشة جائحة كورونا، في "حالة انعقاد دائم"، وتكليف الأمانة الفنية بمتابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بتفشي الفيروس.

واعتمد المجلس مشروع بيان حول كيفية مواجهة تداعيات الجائحة على المنطقة العربية في المجال الصحي.

كما دعا المجلس منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى حماية الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من خطر كورونا، والسماح للفلسطينيين بالوصول إلى الخدمات الصحية الآمنة في كافة أراضيهم.

وأكد المجلس استمرار الدول العربية في تقديم الدعم المالي والفني لوزارة الصحة الفلسطينية.

المصدر: RT

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