إيران تبدي استعدادها لتزويد كردستان العراق بالكهرباء

أعلن محافظ كرمانشاه الإيرانية، هوشنك بازوند، توفير الأرضيات اللازمة في المحافظة لتصدير الكهرباء إلى محافظة حلبجة في إقليم كردستان العراق.

وأضاف بازوند خلال لقائه محافظ حلبجة، آزاد توفيق رحيم، وعدد من مسؤولي دائرة الجمارك في إقليم كردستان، أن التبادل التجاري بين كرمانشاه والإقليم العراقي مستمر مع الالتزام بالتوصيات الصحية المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأعلن خلال اللقاء الذي جرى في معبر "بشته" الحدودي، عن توفير الأرضيات اللازمة في كرمانشاه وإكمال البنى التحتية اللازمة لتصدير الكهرباء إلى إقليم كردستان.

ووقال بازوند إن "زيادة حجم التبادل التجاري بين إيران والعراق بحاجة إلى توفير الإمكانيات اللازمة، خاصة في مجال شحن وتفريغ السلع عبر المعابر الحدودية المشتركة، ومن المتوقع أن يلتزم الجانب العراقي بتعهداته بشأن اكمال البنى التحتية اللازمة في المعابر الحدودية".

وأكد على "ضرورة تسهيل التبادل التجاري عبر اتخاذ بعض الإجراءات، بما فيها تفعيل مشاريع مد الطرق".

يذكر أن العراق يشترك مع محافظة كرمانشاه الإيرانية بحدود يبلغ طولها 371 كيلومترا.

المصدر: "رووداو"