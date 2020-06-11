السلطات التونسية تنتشل 46 جثة لمهاجرين أفارقة أغلبهم من النساء

أعلنت السلطات التونسية، اليوم الخميس، أن حصيلة الوفيات بعد غرق مركب مكتظ بمهاجرين أفارقة قبالة سواحل البلاد ارتفعت إلى 46 بعد أن انتشل حرس السواحل المزيد من الجثث.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المدير الجهوي بالحماية المدنية، مراد المشري، أن عدد الجثث التي تم انتشالها ارتفع إلى 46 جثة، وأن عمليات البحث للعثور على مزيد من الجثث لا تزال متواصلة.

وفي وقت سابق نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، عن المتحدث باسم محاكم صفاقس، مراد التركي، قوله إنه تم انتشال 22 جثة يوم الثلاثاء، و12 جثة أخرى أمس الأربعاء، هم 23 امرأة و9 رجال وطفلان يبلغان الثالثة تقريبا.

المصدر: وكالات