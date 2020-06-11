مصر تصدر تحذيرات بشأن أدوية يستخدمها المصريون في المنزل لعلاج فيروس كورونا

حذرت هيئة الدواء المصرية من استخدام الأدوية المضادة للتجلط والأسبرين للوقاية من أو علاج الإصابة بفيروس كورونا المستجد COVID-19.

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وقالت الهيئة في بيان، أنه "في إطار التصدي للشائعات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حول استخدام تلك الأدوية للوقاية من أو علاج الإصابة بفيروس كورونا المستجد بدون توصيات طبية فإنها تؤكد على أنه لا تستخدم أي من مضادات التجلط للوقاية من فيروس كورونا، ويتم استخدامها في بعض الحالات الإيجابية وفقا لتقييم الحالة من قبل الفريق الطبي".

ويحظر استخدام مضادات التخثر/التجلط بدون دواع طبية واضحة أو إشراف طبي، حيث قد يؤدي ذلك إلى التعرض لمخاطر عديدة، منها خطر حدوث النزيف الشديد، ولا يوجد دليل علمي كاف حول فعالية الأسبرين (مضاد الصفائح) في علاج التجلطات المصاحبة لفيروس كورونا المستجد أو الوقاية منها، لذا ينبغي استشارة مقدم الرعاية الصحية قبل استخدامه.

وتابعت: "يمكن أن تزيد بعض الأدوية والمكملات الغذائية من خطر النزيف المصاحب لاستخدام مضادات التجلط والأسبرين، لذلك يجب إخبار الطبيب أو الصيدلي عن جميع المستحضرات الصيدلية التي يتم تناولها للحد من التداخلات الدوائية".

وشددت الهيئة مجددا على ضرورة تجنب نشر الشائعات حول الأدوية وطرق استخدامها وعدم الانجراف وراء ما يتم ترديده من قبل غير المتخصصين عن استخدام بعض الأدوية في الوقاية من أو علاج فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

المصدر: وسائل إعلام مصرية