اغتيال قيادي بارز في الحزام الأمني الموالي لـ"الانتقالي الجنوبي" في أبين اليمنية

أكد مراسل RT في اليمن اغتيال قيادي بارز في قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أبين بجنوب شرقي البلاد على أيدي مسلحين مجهولين، اليوم الخميس.

وأفاد مراسلنا بأن القائد السابق للحزام الأمني في مديرية مودية، نصر بصير الصالحي، الذي يعد من أبرز قيادات المجلس الانتقالي في المحافظة، اغتيل قرب المديرية برصاص شخصين يستقلان دراجة نارية وفرا من موقع الحادث.

الشهيد نصر الصالحي قائد الحزام الأمني في #مودية الذي اغتالته يد الغدر اخرج العوبان قبل عام بأحذيته وما يعجزوا عنه بقتال الرجال للرجال ينفذونه بالغدر والخيانة وهذا يدل على قرب نهايتهم القبائل في مودية لن تمرر لهم هذا الغدر الدخيل عليهم.



الصورة له من جبهة الشيخ سالم قبل أسبوعين. pic.twitter.com/voYRwlZ8eZ — جمال بن عطّاف (@Ben_ataf) June 11, 2020

ومن المتوقع أن تزيد عملية الاغتيال هذه من حدة التوتر في جنوب اليمن، على خلفية الخلافات القائمة أصلا بين المجلس الانتقالي والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

المصدر: RT