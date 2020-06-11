 
مباشر

اغتيال قيادي بارز في الحزام الأمني الموالي لـ"الانتقالي الجنوبي" في أبين اليمنية

أخبار العالم العربي

اغتيال قيادي بارز في الحزام الأمني الموالي لـ
Reuters Fawaz Salman
عناصر لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o2su

أكد مراسل RT في اليمن اغتيال قيادي بارز في قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أبين بجنوب شرقي البلاد على أيدي مسلحين مجهولين، اليوم الخميس.

وأفاد مراسلنا بأن القائد السابق للحزام الأمني في مديرية مودية، نصر بصير الصالحي، الذي يعد من أبرز قيادات المجلس الانتقالي في المحافظة، اغتيل قرب المديرية برصاص شخصين يستقلان دراجة نارية وفرا من موقع الحادث.

ومن المتوقع أن تزيد عملية الاغتيال هذه من حدة التوتر في جنوب اليمن، على خلفية الخلافات القائمة أصلا بين المجلس الانتقالي والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا