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الكويت.. إصابة 268 نزيلا بفيروس كورونا في السجن المركزي

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الكويت.. إصابة 268 نزيلا بفيروس كورونا في السجن المركزي
Reuters
صورة أرشيفية
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أعلنت الكويت الخميس إصابة 268 نزيلا بالسجن المركزي بفيروس كورونا وهي المرة الأولى التي يتم الإعلان فيها عن تسجيل إصابات بين السجناء بحسب ماذكرته "رويترز".

وقالت إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية الكويتية في بيان، إن إجراء الفحص الطبي لنزلاء السجن جاء ضمن "الفحوصات الدورية والإجراءات الاحترازية والوقائية والصحية اللازمة" التي تقوم بها المؤسسة الأمنية، وأثبتت مسحات المركزي إصابة 268 حالة و شفاء 225 حالة من النزلاء.

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وبدأت الكويت في 31 مايو الماضي مرحلة جديدة في التعامل مع أزمة فيروس كورونا تتضمن العودة إلى الحياة من جديد من خلال التخفيف التدريجي للقيود المفروضة لمكافحة المرض.

وقال وزير الصحة الكويتي الشيخ باسل الصباح إن العودة إلى الحياة الطبيعية ستستغرق خمس مراحل تمتد كل منها ثلاثة أسابيع كحد أدنى.

وطبقا لأحدث إحصائيات وزارة الصحة الكويتية فقد بلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد 33823 مصابا، تعافى منهم 23288، في حين بلغ عدد الوفيات 275 منذ بداية الأزمة.

المصدر: رويترز، وكالات

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