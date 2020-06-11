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السفيرة الأمريكية ببيروت تعلن دعم واشنطن لإجراءات الحكومة الإصلاحية

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السفيرة الأمريكية ببيروت تعلن دعم واشنطن لإجراءات الحكومة الإصلاحية
@LBpresidency
الرئيس اللبناني يلتقي السفيرة الأمريكية في بيروت
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أكدت ​السفيرة الأمريكية لدى لبنان، دوروثي شيا،​ دعم بلادها للخطوات الإصلاحية التي يقوم بها لبنان كي يتمكن من الخروج من الأزمة الاقتصادية المالية التي يعاني منها.

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وناقشت شيا مع الرئيس اللبناني ميشال عون العلاقات الأمريكية- اللبنانية وسبل تطويرها، كما أجرت مع عون محادثات بشأن التطورات الإقليمية الراهنة.

وأكدت ​السفيرة الأمريكية​ لرئيس الجمهورية اللبنانية دعم بلادها للبنان في المجالات كافة والوقوف إلى جانبه في الظروف الصعبة التي يجتازها، موضحة أن "الولايات المتحدة تدعم الخطوات الإصلاحية التي يقوم بها لبنان كي يتمكن من الخروج من أزمته الاقتصادية والمالية".

وكانت مجموعة الأزمات الدولية أعلنت أن لبنان يشهد أزمات غير مسبوقة وهو يحتاج إلى مساعدات خارجية ملحة لتفادي أسوأ العواقب الاجتماعية، يأتي ذلك فيما تواصل الحكومة اللبنانية المفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل تقديم برنامج دعم مبني على خطة إصلاحية تبنتها الحكومة.

المصدر: RT

 

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