بعد تقارير إعلامية.. مسؤول مقرب من حفتر يكشف حقيقة طلبه المساعدة من إسرائيل

نفى مسؤول مقرب من قائد "الجيش الوطني الليبي" الجنرال خليفة حفتر، طلبه المساعدة من إسرائيل بعد تقارير إعلامية نسبت بعض التصريحات المثيرة له.

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وقال نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات الليبي عبد السلام البدري، اليوم الخميس،إنه لا صحة لما يتم تداوله عبر قناة "ليبيا 24" من تصريحات منسوبة له بشأن طلبه الدعم والتأييد من إسرائيل، أو إقامة علاقات مع معها.

وأكد على أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه التصريحات، "التي تسعي إلى تشويه دور الحكومة الليبية في دعم القوات المسلحة في حربها ضد الغزو التركي والتدخلات الخارجية".

وفي وقت سابق، من أمس الأربعاء، نشرت صحيفة إسرائيلية تصريحات للبدري، قالت إنه أدلى بها في أول مقابلة له مع صحيفة عبرية، من مقره في بنغازي.

وقالت الصحيفة إن نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات الليبي طلب دعم إسرائيل، ودعاها للانضمام إلى مبادرة سياسية جديدة، بالتعاون مع اليونان وقبرص ومصر ولبنان.

وأوضحت الصحيفة أن المبادرة عبارة عن توقيع اتفاقية بحرية مشتركة، بما يتعارض مع اتفاقية الحدود البحرية التي وقعتها تركيا مع الحكومة الليبية المنعقدة في طرابلس، وهي اتفاقية تستحوذ على أكثر من نصف البحر الأبيض المتوسط.

وأضافت الصحيفة على لسان المسؤول الليبي: "على مر التاريخ كنا ملاذا لجميع الأديان. لدينا تاريخ طويل من الاتصال مع إسرائيل والجالية اليهودية.. لم نكن ولن نكون أعداء أبدا، ونأمل أن تدعمونا، الظروف هي التي فصلتنا. ندعم مبدأ حل الدولتين.. والىن لدينا مصالح مشتركة.. أردوغان إرهابي ونحن معكم في نفس الجانب.. ومن الغباء تجاهل ذلك".

المصدر: makorrishon + RT