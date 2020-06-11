طيران الإمارات تسير أربع رحلات من دبي إلى القاهرة

أعلنت شركة طيران الإمارات، اليوم الخميس، عن تسيير أربع رحلات عودة إلى القاهرة لمساعدة المصريين على العودة إلى بلادهم.

وقالت الشركة في بيان على موقعها، إن الرحلات الأربع ستنظم أيام 14 و18 و19 و21 يونيو الجاري.

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وشددت الشركة، على أنه يسمح فقط، للمواطنين المصريين وأولئك الذين يستوفون شروط دخول الوجهة، بالصعود الى الطائرة، كما سيُطلب من الركاب الامتثال لجميع متطلبات دولة الوجهة.

وأكدت الشركة، أنها اتخذت مجموعة من الإجراءات الاحترازية من أجل توفير أقصى درجات السلامة للمسافرين والعاملين.

المصدر: وكالات