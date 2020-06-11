قرقاش: سراب الحسم العسكري الذي تريده أنقرة يطيل معاناة الليبيين

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، اليوم الخميس، إن المبادرة المصرية بشأن ليبيا أضحت في صلب العمل السياسي العربي والدولي لإعادة الاستقرار إلى هذا البلد.

وكتب قرقاش في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر" أن بلاده تستمتر في جهودها مع القاهرة لوقف فوري لإطلاق النار وتفعيل المسار السياسي في حل الأزمة الليبية.

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وشدد قرقاش على أن "سراب الحسم العسكري الذي تريده أنقرة يطيل معاناة الليبيين، ويخالف الإجماع الدولي".

أضحت المبادرة المصرية بشأن ليبيا في صلب العمل السياسي العربي والدولي لإعادة الاستقرار إلى هذا البلد الشقيق. ونستمر في جهودنا مع القاهرة سعياً إلى وقف فوري لإطلاق النار وتفعيل المسار السياسي.

سراب الحسم العسكري الذي تريده أنقرة يطيل معاناة الليبيين، ويخالف الإجماع الدولي. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) June 11, 2020

المصدر: وكالات