 
مباشر

قرقاش: سراب الحسم العسكري الذي تريده أنقرة يطيل معاناة الليبيين

أخبار العالم العربي

قرقاش: سراب الحسم العسكري الذي تريده أنقرة يطيل معاناة الليبيين
Reuters
وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o2rh

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، اليوم الخميس، إن المبادرة المصرية بشأن ليبيا أضحت في صلب العمل السياسي العربي والدولي لإعادة الاستقرار إلى هذا البلد.

وكتب قرقاش في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر" أن بلاده تستمتر في جهودها مع القاهرة لوقف فوري لإطلاق النار وتفعيل المسار السياسي في حل الأزمة الليبية.

إقرأ المزيد
حزب العدالة والتنمية: تركيا أنجزت ما وعدت به إخواننا في ليبيا
حزب العدالة والتنمية: تركيا أنجزت ما وعدت به إخواننا في ليبيا

وشدد قرقاش على أن "سراب الحسم العسكري الذي تريده أنقرة يطيل معاناة الليبيين، ويخالف الإجماع الدولي".

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا