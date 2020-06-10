بومبيو يرحب باستئناف محادثات الأمم المتحدة حول ليبيا

رحب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو باستئناف المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة بين أطراف النزاع في ليبيا، وحث على إجراء مفاوضات سريعة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي الأربعاء، إن "موافقة حكومة الوفاق الوطني و"الجيش الوطني الليبي" على العودة إلى محادثات الأمم المتحدة الخاصة بالأمن خطوة أولى جيدة وإيجابية جدا".

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وأضاف أن "المطلوب الآن بدء مفاوضات سريعة تجرى بحسن نية لتطبيق وقف إطلاق النار واستئناف المحادثات السياسية الليبية التي تقودها الأمم المتحدة".

وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا قد أعلنت في الثاني من يونيو الجاري أن الطرفين المتحاربين وافقا على استئناف محادثات وقف إطلاق النار، وأكدت الأربعاء 10 يونيو انطلاق محادثات اللجنة العسكرية "5+5".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقائد "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح اليوم السبت الماضي عن مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة الليبية تتضمن مقترحات بإعلان وقف إطلاق النار في عموم ليبيا اعتبارا من الاثنين، الثامن من يونيو، وتجديد الدعوة إلى استئناف مفاوضات السلام في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة بصيغة 5+5.

يذكر أن أنقرة رفضت بلسان وزير خارجيتها مولود تشاووش أوغلو إعلان القاهرة للتسوية في ليبيا، ووصفته بأنه محاولة لإنقاذ المشير خليفة حفتر بعد الخسائر التي مني بها في أرض المعركة.

المصدر: رويترز