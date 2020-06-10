"بوابة إفريقيا الإخبارية": إيقاف القنصل الليبي في اسطنبول عن العمل

قالت "بوابة إفريقيا الإخبارية"، مساء يوم الأربعاء، إن سليمان الشنطي رئيس هيئة الرقابة الإدارية التابعة لحكومة الوفاق الليبية، أصدر قرارا يقضي بإيقاف القنصل في تركيا عن العمل.

وأضافت أن قرار الوقف عن العمل الاحتياطي للقنصل العام الليبي في اسطنبول فتحي على الشريف، جاء عملا بأحكام المادة 31 من القانون رقم 20 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية.

وطالب سليمان الشنطي الجهات المختصة بتنفيذ هذا القرار، مؤكدا أنه يعتبره نافذا من تاريخ صدوره.

ولم يوضح القرار الصادر أسباب الإيقاف.

المصدر: بوابة إفريقيا الإخبارية