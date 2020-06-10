بعثة الأمم المتحدة: حكومة الوفاق و"الجيش الليبي" منخرطان في الجولة الثالثة من محادثات (5 + 5)

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بأن وفدي حكومة الوفاق الوطني و"الجيش الليبي"، منخرطان بشكل كامل في الجولة الثالثة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).

وأشارت البعثة في بيان لها، إلى أنها عقدت اجتماعين منفصلين مع طرفي الأزمة الليبية، واصفة إياهما بالمثمرين.

وتابعت: "أتيح للبعثة أن تناقش مع الجانبين آخر التطورات الميدانية، وأن تتلقى ملاحظاتهما على مسودة اتفاق وقف إطلاق النار الذي قدمته في فبراير الماضي".

ودعت البعثة طرفي النزاع إلى إنهاء التصعيد، لتجنب وقوع المزيد من الضحايا المدنيين وتفادي حدوث موجات نزوح جديدة.

وعبرت البعثة الأممية عن قلقها من أعمال التصعيد والتحشيد العسكري وخصوصا في مدينة سرت وما حولها.

المصدر: "بعثة الأمم المتحدة في ليبيا- تويتر"