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العضايلة: إصابات اليوم مقلقة ولا حظر ليوم الجمعة المقبل

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العضايلة: إصابات اليوم مقلقة ولا حظر ليوم الجمعة المقبل
Reuters
وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أمجد العضايلة
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قال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أمجد العضايلة الأربعاء، إن المعيار الذي يحدد تنفيذ حظر شامل أيام الجمعة وغيرها، هو مستويات الخطورة الصحية الموضحة في خطة فتح القطاعات.

وأضاف العضايلة عبر صفحته الرسمية "تويتر"، أن إصابات اليوم المحلية مقلقة، لكن ما زال الوضع الوبائي لا يتطلب حظرا ليوم الجمعة المقبل، ما يضمن استمرار ذلك هو التزامنا جميعا.

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 12 محلية، و6 وافدة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الوباء إلى 863.

المصدر: موقع "الغد"

 

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