العضايلة: إصابات اليوم مقلقة ولا حظر ليوم الجمعة المقبل
قال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أمجد العضايلة الأربعاء، إن المعيار الذي يحدد تنفيذ حظر شامل أيام الجمعة وغيرها، هو مستويات الخطورة الصحية الموضحة في خطة فتح القطاعات.
وأضاف العضايلة عبر صفحته الرسمية "تويتر"، أن إصابات اليوم المحلية مقلقة، لكن ما زال الوضع الوبائي لا يتطلب حظرا ليوم الجمعة المقبل، ما يضمن استمرار ذلك هو التزامنا جميعا.
العضايلة للمملكة: لا حظر شاملا الجمعة وفي حال تضاعفت الإصابات المحلية غدا فسيكون ذلك مؤشر خطر@Amjad_O_Adaileh#الأردن#الحظر_الشامل#كورونا_الأردن#هنا_المملكةpic.twitter.com/9CmuEmmdoy— قناة المملكة (@AlMamlakaTV) June 10, 2020
وأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 12 محلية، و6 وافدة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الوباء إلى 863.
المصدر: موقع "الغد"