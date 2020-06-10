تقرير للقوى العاملة المصرية: الإمارات عرضت وظائف لغير مواطنيها وتشمل المصريين

أفاد تقرير لوزارة القوى العاملة المصرية، بأن قائمة الوظائف المعروضة في الإمارات تشمل عدة تخصصات تتناسب مع مختلف المؤهلات التعليمية لغير الإماراتيين وتشمل المصريين.

وقالت حنان شاهين الملحق العمالي في السفارة المصرية بأبوظبي في تقريرها لوزارة القوى العاملة المصرية، إن قائمة الوظائف المعروضة، شملت عدة تخصصات تتناسب مع مختلف المؤهلات التعليمية، وبرواتب مجزية لبعض الوظائف، بشرط توفر خبرة تزيد على 15 سنة.

وتصدرت قائمة الوظائف المعروضة اختصاصات النفط والغاز، وقطاع الإنشاءات والبيع بالتجزئة، وتكنولوجيات المعلومات، وتوزيع المواد الغذائية والإدارة، كما طرحت مؤسسات القطاع الخاص الراغبة في الاستفادة من خبرات الموظفين، تخصصات في جميع الأعمال المرخص لها في الدولة، إضافة إلى تقديم بعضها فرص العمل الإضافي.

ناصر حاتم – القاهرة

المصدر: RT