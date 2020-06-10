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السيسي يوجه بتوفير حماية كاملة لطلاب الثانوية من كورونا

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السيسي يوجه بتوفير حماية كاملة لطلاب الثانوية من كورونا
Sputnik
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بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم مع رئيس الحكومة مصطفى مدبولي وبعض الوزراء والمسؤولين، الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد السيسي على ضرورة توفير أقصى درجات التأمين للطلاب والقائمين على المنظومة خلال إجراء الامتحانات النهائية للثانوية العامة للعام الدراسي الحالي.

كما وجه بالعمل على إيجاد آلية مناسبة للتعاون المشترك ما بين وزارة الصحة ومستشفيات القطاع الخاص، لتوفير مختلف خدمات الكشف والعلاج من الإصابة بفيروس كورونا بتكلفة ملائمة.

وخلال اللقاء، عرض رئيس مجلس الوزراء المصري مجمل الإجراءات التنظيمية المتخذة من قبل الحكومة تمهيدا لعودة الأنشطة المختلفة تدريجيا في مختلف القطاعات وجهود إعادة المصريين العالقين بالخارج، والتي شملت إعادة حوالي 30 ألف مواطن حتى الآن.

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT

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