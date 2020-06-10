"سد النهضة".. مصر تتمسك بوثيقة 21 فبراير وإثيوبيا ستقدم مقترحا متكاملا

تواصلت بعد ظهر اليوم الأربعاء، اجتماعات وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا والتي استضافتها القاهرة بحضور المراقبين الثلاثة من جنوب إفريقيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقالت وزارة الري والموارد المائية في الخرطوم إن الاجتماع جاء في إطار مبادرة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، لاستئناف التفاوض والتوصل لحل نهائي يأخذ في الاعتبار المصالح المشتركة في ملف سد النهضة وعلى ضوء مبادئ المعاهدات والقوانين الدولية في هذا المجال.

وأضافت الوزارة أن الدول الثلاث طرحت خلال الاجتماع وجهات نظرها، حيث تمسكت مصر بوثيقة 21 فبراير كأساس للتفاوض، فيما وعد الوفد الإثيوبي بتقديم مقترح متكامل للاجتماع، أما الوفد السوداني فقد جدد تأكيد موقفه المقدم في وثيقة الحل الوسط التي تقدم بها في اجتماع الثلاثاء 9 يونيو 2020.

وأشارت وزارة الري السودانية إلى أن الدول الثلاث ستستأنف اجتماعاتها يوم الخميس 11 يونيو لمواصلة المفاوضات والعمل على التوصل لحلول متوافق عليها للقضايا العالقة.

المصدر: RT