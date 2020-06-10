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الخرطوم تعلن استعدادها لبحث تسليم المطلوبين للجنائية الدولية

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الخرطوم تعلن استعدادها لبحث تسليم المطلوبين للجنائية الدولية
Reuters MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك
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أعلنت الحكومة السودانية الأربعاء، استعدادها لمناقشة مسألة تسليم المتهمين المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.

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وقال مجلس الوزراء الانتقالي إن "الحكومة تؤكد موقفها المعلن سابقا باستعدادها لمناقشة أمر مثول بقية المتهمين المطلوبين من المحكمة الجنائية الدولية، وذلك كجزء من سعي السلطات السودانية لتحقيق العدالة لضحايا الحرب في دارفور كشرط لازم لتحقيق السلام".

كما رحبت الحكومة السودانية بخطوة تسليم المتهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور، علي كوشيب نفسه في جمهورية إفريقيا الوسطى.

وكانت المدعية بالجنائية الدولية فاتو بنسودا، دعت الخرطوم إلى تسليم المطلوبين المتهمين بارتكاب جرائم حرب.

وذكرت "رويترز" بوقت سابق أن المحكمة الجنائية الدولية أعلنت أن علي محمد علي عبد الرحمن المعروف بـ"علي كوشيب"، سلم نفسه في جمهورية إفريقيا الوسطى، وأضافت: "تم احتجازه بناء على أمر صدر من المحكمة في 27 أبريل 2007".

المصدر: RT

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