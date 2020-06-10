بالفيديو.. اعتقال شاب أردني حرّض على اغتصاب الفتيات

أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن الأربعاء، أن الأمن اعتقل شابا حرض على الاعتداء الجنسي على الفتيات، من خلال مقطع فيديو نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفاد الناطق باسم المديرية عامر السرطاوي بأن "وحدة الجرائم الإلكترونية في إدارة البحث الجنائي باشرت التحقيق في مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهر خلاله أحد الأشخاص محرضا على الاعتداء الجنسي على الفتيات".

وأضاف السرطاوي أنه "ومن خلال التحقيقات حددت هوية ذلك الشخص، ومكان وجوده، وألقي القبض عليه، وبدأ التحقيق معه تمهيدا لإحالته للقضاء".

وتداول مغردون ونشطاء مقطع فيديو للشاب الذي حرض على اغتصاب الفتيات، حيث قال إن لبس البنات القصير موضة، فإن الاغتصاب يعد أيضا موضة.

التحريض على الاغتصاب بشكل صريح. pic.twitter.com/GepwvWsSoP — حـ ـقـ و ق ا لـ ـمـ ـر أ ة (@WomenToAware) June 10, 2020

المصدر: وسائل إعلام أردنية