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عون يحذر من الفتنة الطائفية: بعض المحتجين مرتبطون بالخارج

أخبار العالم العربي

عون يحذر من الفتنة الطائفية: بعض المحتجين مرتبطون بالخارج
Reuters
الرئيس اللبناني ميشال عون في جلسة حكومية
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 كشف الرئيس اللبناني ميشال عون، أن الأجهزة الأمنية تلقت معلومات عن ارتباطات خارجية لمجموعات من المشاركين في الاحتجاجات، استغلت التظاهرات المطلبية في أعمال تخريبية.

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وأكد عون في مستهل جلسة لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أنه "مع حق التظاهر، ولكن لا يمكن القبول بالشغب والعنف وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية".

وأضاف "أن التعرض للأديان والمذاهب والرموز الدينية مرفوض ومدان، ولم يسبق أن حصل حتى في أسوأ أيام الحرب"، داعيا الجميع إلى "التنبه وعدم السماح للفتنة بالتسلل إلى المجتمع اللبناني".

وكانت صدامات طائفية اندلعت الأسبوع الفائت في بيروت لأول مرة منذ انتهاء الحرب الأهلية.

واعتبر الجيش اللبناني أن البلاد اجتازت وضعا خطيرا كان يمكن أن يجرها لمنزلق يطيح بالوحدة الوطنية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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