"قطر الخيرية" تجهز مخيما للحجر الصحي على الحدود الأردنية

أعلنت جمعية "قطر" الخيرية، عن مبادرة لتجهيز مخيم للحجر الصحي بالتعاون مع الهيئة الأردنية، على الحدود البرية للمملكة، لتمكين الجهات المختصة من تنفيذ إجراءات الحجر.

وأكد السفير القطري لدى عمان الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني، على أن "المخيم يأتي في إطار تعزيز العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين، والحرص على مساندة جهود المملكة في التصدي لكورونا".

سعادة السفير الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني : تأتي مبادرة @qcharity في تجهيز مخيم للحجر الصحي بعدد يصل الى 400 كرفان على الحدود الأردنية البرية في إطار تعزيز العلاقات الأخوية بين دولة #قطر و #الأردن وحرص دولة قطر على ..



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من جهته، وجه أمين عام الهيئة الخيرية في الأردن أيمن المفلح الشكر لجمعية "قطر" الخيرية على دعمها المستمر، مبينا أن "المبادرة ليست بالجديدة عليها، فالبرامج والمبادرات، التي جرى تنفيذها في الأعوام السابقة، هي خير دليل".

وسيقام مخيم الحجر الطبي بإشراف وزارة الصحة الأردنية التي ستتولى إدارته، والأجهزة المعنية بمكافحة وباء كورونا، والذي سيضم 400 حجرة، وفقا لبروتوكول التعامل مع كورونا.

وساهمت الجمعية في مكافحة انتشار وباء كورونا، عبر جميع مكاتبها المنتشرة في 36 دولة، من خلال تقديم مساعدات للأسر العفيفة والمتأثرة بإجراءات الحجر، حيث جرى تقديم مساعدات غذائية ومواد تعقيم ونظافة شخصية للأسر المعوزة.

المصدر: "بترا + الرأي القطرية"