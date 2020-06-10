الأوقاف المغربية: من المحرج فتح المساجد ونشر العدوى بين المصلين

اعتبر المجلس العلمي الأعلى في المغرب، أن إعادة فتح المساجد في مختلف جهات المملكة ستتم في الوقت المناسب، بالتنسيق مع وزارة الصحة ومع أخذ تطور الحالة الوبائية بعين الاعتبار.

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وأضاف المجلس التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن فتوى إغلاق المساجد نصت على أن الضرورة تزول بزوال السبب، ما يعني أن الإغلاق المؤقت للمساجد سيرفع عند عودة الحالة الصحية إلى وضعها العادي.

وأشار المجلس إلى أن صلاة الجماعة في المذهب المالكي تكون بإقامة الصف دون تباعد، ولكن بلا تشدد ولا تكلف، ومن شروط الصلاة الطمأنينة العامة وعدم التخوف من وقوع ضرر بسبب الاجتماع لها، وبالتالي فإن الصلاة مبنية على اليقين ولا يجوز أن يصاحبها أي نوع من أنواع الشك.

وختم البيان أنه "سيكون من المحرج للجميع، لو وقع فتح المساجد في الوضع الراهن، أن يصاب أشخاص في الأيام المقبلة، لا قدر الله، وينشرون بدورهم العدوى بين المصلين"، مؤكدا أن "استمرار إقامة الصلاة في المنازل للضرورة لا يحرم المصلين من أجر إقامتها بالمساجد".

تجدر الإشارة، إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا في المغرب بلغ حتى اليوم 8455، فيما وصل عدد الوفيات جراء الوباء إلى 210.

المصدر: هيسبريس