لجنة إزالة التمكين السودانية: لن نترك أحدا نهب أموال الشعب

أكد وجدي صالح عضو لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة في السودان، تصميم اللجنة على استرداد كل الأمول المنهوبة من قبل "النظام البائد" لخزينة الدولة.

وقال خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء: "في ما يتعلق بالخدمة المدنية نحن لا نتشفى في أحد وكل المعلومات نستقيها من خلال ملفات العاملين والتقارير من واقع اللجان التي شكلت لهذا الغرض"، مشيرا إلى أن اللجنة تعمل بتنسيق وتناغم تام بين أعضائها ولجان المقاومة والثوار.

وأضاف: "كل إجراء نتخذه نحتكم لقانون التفكيك والقوانين السارية في البلاد"، لافتا إلى أنه تم تقييد بلاغات جنائية ضد عدد من الشركات والصرافات والتي وضعت تحت سيطرة القوات المشتركة، وأضاف: "هذه الأموال هي ملك للشعب السوداني منهوبة من الخزينة العامة ونحن لا نقوم بمصادرتها بل استردادها وفقا للوثيقة الدستورية والقانون لأنها أموال عامة".

وأكد أن اللجنة أصدرت قرارات باسترداد شركة حريص العالمية للاستثمارالمحدودة، وشركة عقاركو الدولية للخدمات المحدودة، وشركة منتجات البترول المحدودة، وحجزت على كل الأموال والحسابات والأصول والعقارات والأسهم التابعة لتلك الشركات لصالح حكومة السودان وسجلتها باسم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.

المصدر: ركوبة نيوز