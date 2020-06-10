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لبنان.. ارتفاع حصيلة كورونا في ظل استمرار الاحتجاجات

أخبار العالم العربي

لبنان.. ارتفاع حصيلة كورونا في ظل استمرار الاحتجاجات
Reuters
الاحتجاجات في لبنان
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عادت الإصابات بفيروس كورونا في لبنان إلى الارتفاع بعد إعادة فتح البلاد تدريجيا وعودة الحياة إلى طبيعتها، في وقت تستمر الحركة الاحتجاجية المناهضة للحكومة والفساد.

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وأفاد مراسلنا في لبنان، بأن عشرات المحتجين تظاهروا اليوم الأربعاء عند مدخل مجلس النواب في وسط بيروت، مطلقين هتافات تدعو إلى الثورة.

من جهة أخرى، رصدت وزارة الصحة اللبنانية اليوم 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد -19"، مقابل 18 إصابة في اليوم السابق، و19 يوم الاثنين، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 1388.

ولفتت الوزارة إلى أن المصابين الجدد بينهم 12 حالة من المقيمين المخالطين لمصابين، و8 حالات لوافدين من خارج البلاد.

وأكدت الوزارة أنها لم تسجل أي حالة وفاة مرتبطة بالوباء خلال الـ24 ساعة الماضية، وبالتالي فإن عدد الوفيات استقر عند 30.

وأشارت وزارة الصحة اللبنانية إلى أن هناك 8 حالات تتلقى العلاج في العناية المركزة.

المصدر: RT

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