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الملك الأردني يأمر بمنح سنة خدمة إضافية لجميع منتسبي الأجهزة الأمنية

أخبار العالم العربي

الملك الأردني يأمر بمنح سنة خدمة إضافية لجميع منتسبي الأجهزة الأمنية
عمون
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أمر الملك الأردني عبدالله الثاني بمنح سنة خدمة إضافية لجميع منتسبي القوات المسلحة الأردنية في نهاية خدمتهم، لمناسبة يوم الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى.

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وقال الملك في تغريدة على "تويتر" اليوم الأربعاء، إنه "اعتزازا بجهود نشامى ونشميات القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية، وتقديرا لعطائهم وتضحياتهم في الدفاع عن حمى الوطن، أمرت بمنح سنة خدمة إضافية لجميع منتسبي قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية في نهاية خدمتهم".

 من جهة أخرى، رعى الملك بحضور ولي عهده الأمير الحسين في صرح الشهيد، الاحتفال الذي أقامته القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي بمناسبة عيد الجلوس الملكي وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش.

وبعدما وضع إكليلا من الزهور على ضريح الجندي المجهول، دون الملك كلمة في سجل الشرف، "حيا فيها النشامى منتسبي القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، أحفاد من شاركوا في الثورة العربية الكبرى، وأبناء شهداء الأردن، الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم لتبقى راية الوطن مرفوعة".

الملك الأردني يأمر بمنح سنة خدمة إضافية لجميع منتسبي الأجهزة الأمنية
عمون
الملك الأردني يأمر بمنح سنة خدمة إضافية لجميع منتسبي الأجهزة الأمنية
عمون


وأعرب الملك الأردني عن تقديره للعسكريين في جهودهم الكبيرة التي يبذلونها في أزمة كورونا للحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم.

المصدر: عمون

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