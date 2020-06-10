إعلام لبناني: الحدود بين لبنان وسوريا ستفتح جزئيا نهاية يونيو

نقل موقع "النشرة" اللبناني عن مصادر سورية قولها إن الحدود السورية ال​لبنان​ية ستفتح جزئيا نهاية شهر يونيو الجاري، وذلك بعد أكثر من شهر على إقفالها ضمن إجراءات منع تفشي كورونا.

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وقالت المصادر "إن الحدود بين البلدين ستفتح جزئيا نهاية الشهر الجاري بعدما تأجلت هذه الخطوة مرارا إثر ارتفاع عدد المصابين العائدين إلى ​سوريا​ وتسجيل ارتفاع في عدد الإصابات في لبنان"، مشيرة إلى أنه "سيتم وضع أجهزة فحص طبية لفحص العائدين والسياح".

يشار إلى أنه كان من المنتظر أن تفتح الحدود بين سوريا ولبنان نهاية الشهر الفائت، لكن السلطات السورية علقت عودة السوريين إلى بلادهم بعد تسجيل عدد كبير من الحالات المصابة بفيروس ​كورونا​ من العائدين ومخالطتهم مع المقيمين".

ووصل عدد المصابين في سوريا بفيروس كورونا إلى 146، كما تم تسجيل 6 وفيات، فيما وصل عدد المصابين الإجمالي في لبنان 1388، مع تسجيل 30 حالة وفاة.

المصدر: النشرة