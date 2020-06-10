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السعودية تشكر بريطانيا على إرسال قوات ومنظومات دفاعية

أخبار العالم العربي

السعودية تشكر بريطانيا على إرسال قوات ومنظومات دفاعية
Reuters James Lawler Duggan
الأمير خالد بن سلمان
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أعربت السعودية أمس الثلاثاء عن امتنانها للحكومة البريطانية بشأن الدعم الذي تقدمه لندن إلى الرياض في المجال الدفاعي.

وأكد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، على حسابه الرسمي في "تويتر"، أنه أجرى مكالمة هاتفية مع وزير الدفاع البريطاني بن والاس، بهدف بحث "التعاون الثنائي بين بلدينا في المجال الدفاعي والعسكري وسبل تعزيزه في إطار العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين الصديقين".

وأكد الأمير خالد أنه شكر الحكومة البريطانية نيابة عن قيادة السعودية على "إرسالها قوات ومنظومات دفاعية إلى المملكة من أجل تحقيق الشراكة الاستراتيجية وحفظ الأمن الإقليمي ومواجهة كل ما يهدد مصالح بلدينا الصديقين".

المصدر: RT

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