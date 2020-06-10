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تركيا.. مشاريع تعليمية في مخيمات اللاجئين السوريين

أخبار العالم العربي

تركيا.. مشاريع تعليمية في مخيمات اللاجئين السوريين
الأناضول
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أفادت وكالة "الأناضول" بأن إدارة الكوارث وإدارة الطوارئ التركية "أفاد" تعتزم إنشاء مكتبات ومراكز تعليمية في مخيمات اللاجين السوريين في منطقة يايلاداغي بولاية هاتاي جنوبي البلاد.

وحسب الوكالة، فإن هذه المرافق مخصصة للأطفال السوريين الذين يواصلون العيش ويتلقون التعليم في المخيمات.

ويشير ممثلو "آفاد" إلى أنه يمكن للأطفال السوريين القدوم إلى المكتبات بعد الحصص الدراسية وإعداد الواجبات المنزلية هناك، حيث سيتم إنشاء غرف قراءة لهم، ليتمكنوا من قراءة الكتب الدراسية إضافة إلى الأعمال الروائية باللغتين التركية والعربية.

ومن المتوقع فتح هذه المرافق في فبراير المقبل.

المصدر: الأناضول

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