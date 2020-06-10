RT تمدد فترة تلقي طلبات المشاركة في مسابقة خالد الخطيب الدولية 2020 للمراسلين الحربيين

موسكو، 10 يونيو/حزيران - قناة RT تمدد حتى 30 يونيو/حزيران، فترة تلقي طلبات المشاركة في مسابقة جائزة خالد الخطيب Khaled Alkhateb International Memorial Awards 2020

وهي جائزة سنوية تمنح للصحفيين تكريما لهم على أفضل الأعمال من مناطق النزاع .وتم تأسيس الجائزة تكريساً لذكرى الصحفي السوري خالد الخطيب الذي قتل في سوريا، حيث كان يعمل لصالح RT Arabic . فيما ستكون جائزة 2020 الثالثة.

قالت، حول هذا الموضوع نائبة رئيس تحرير قناة RT آنّا بيلكينا: "لم يتوقف المراسلون الحربيون عن عملهم حتى خلال فترة جائحة فيروس كورونا. في الأسبوع الماضي فقط قتل بطريقة وحشية الصحفي الذي كان يعمل لصالح وكالة RUPTLY للفيديو التابعة لنا. نمنح جائزة خالد الخطيب الذي قتل في الحرب للصحفيين الذين يخاطرون بحياتهم من أجل الحقيقة"

تمنح جائزة خالد الخطيب الدولية في ثلاث فئات: "العمل الأفضل من منطقة النزاع: الفيديو الطويل"، و"العمل الأفضل من منطقة النزاع: الفيديو القصير"، و"العمل الأفضل من منطقة النزاع: النص".

في عام 2019 تنافست على الجائزة أعمال من 25 دولة. حصل على الجائزة ممثلون عن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا والهند الذين تحدثوا عن الأزمات في سوريا والعراق وليبيا. وكان ضمن لجنة التحكيم صحفيون أجانب وروس بارزون بينهم ايرادا زينالوفا ويفغيني بودوبني.

تم تسليم الجوائز في إطار مؤتمر RT Media TALK "في مناطق النزاع: مخاطر ومسؤولية الصحفيين". شاركت في المؤتمر الناطقة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا، والممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون مسائل التطوير الرقمي والتقني دميتري بيسكوف، ورئيسة تحرير RT والوكالة الاعلامية متعددة الوظائف "روسيا سيغودنيا" مارغريتا سيمونيان، بالإضافة إلى الصحفيين الروس والأجانب. ناقش المشاركون مسألة الموضوعية خلال تغطية الأزمات، ومصداقية المعلومات من النقاط الساخنة وغيرها من مشاكل الإعلام الحديث.

وسيتم الإعلان عن الفائزين بجائزة Khaled Alkhateb Memorial Awards السنوية الثالثة في 30 يوليو، في الذكرى السنوية لمقتل الصحفي خالد الخطيب البالغ 25 عاما، حيث كان يعمل لصالح RT Arabic. قتل خالد الخطيب في قصف صاروخي شنه المسلحون في محافظة حمص السورية عام 2017. في تقاريره كان يغطي معارك القوات الحكومية ضد الإرهابيين. وفي عام 2018 وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بتقليد خالد الخطيب ميدالية "الشجاعة" التي تم تسليمها لعائلة خالد خلال الفعالية الأولى لتسليم الجوائز.

في يونيو/حزيران 2020 قام مجهولون في اليمن باغتيال الصحفي نبيل حسن القعيطي الذي كان يعمل مع وكالة الفيديو RT Ruptly ووسائل اعلام أخرى، وكان يغطي الأزمة السياسية والعسكرية في اليمن والوضع الشرق الأوسط. وفي يناير/كانون الثاني من هذه السنة قتل في العراق المصور الصحفي صفاء غالي الذي كان يعمل لحساب وكالة Ruptly.

يمكن تقديم الطلبات على الموقع: https://award.rt.com