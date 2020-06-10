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سعودي يعتدي على وافد بسبب كمامة الشماغ.. فيديو

أخبار العالم العربي

سعودي يعتدي على وافد بسبب كمامة الشماغ.. فيديو
RT
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أثار مقطع فيديو يوثق قيام سعودي بالاعتداء بالضرب والشتائم على عامل من بنغلاديش، لمجرد أنه ارتدى كمامة من قماش الشماغ، استياء وغضبا بين المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر في المقطع المتداول، قيام سعودي بالترجل من سيارته، والتوجه إلى العامل البنغالي الذي كان يقف أمام إحدى آلات الصرافة، ثم يقوم بضربه ويقول "لا ترتدي هذا الشماغ، هذا شماغ سعودي يا ابن الكلب"، ويستمر في ضربه وشتمه بألفاظ جارحة، ثم يعود إلى سيارته.

واعتبر المعتدي أن العامل الوافد أساء لموروث الشعب السعودي عند ارتدائه الزي الرسمي للمواطنين على هيئة كمامة للوجه.

وطالب مغردون سعوديون بمعاقبة مواطنهم، وسجنه، معتبرين أن ما فعله "لا علاقة له بالوطنية".

وأوضح مغردون أن الشماغ لم يعرفه السعوديون سوى من عدة عقود فقط، وهو من صناعة إنجليزية، إضافة إلى أن كبريات شركات تصنيع الشماغات الحالية قامت بصناعة كمامات بالشكل ذاته.

ودون Ahmed Ali تغريدته: "تقصد الشماغ الإنجليزي".

وقال مغردون إن ما قام به هذا المواطن يأتي نتاج سلسلة من الخطابات العنصرية التي تغذيها حسابات عديدة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وبذريعة مواجهة كورونا، أقرت وزارة الداخلية في المملكة، سلسلة أحكام وعقوبات بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة الفيروس، كلبس الكمامة في الأماكن العامة، والتقليل من التجمعات البشرية.

وقال 𝙼𝙾𝙷𝙰𝙼𝙼𝙴𝙳 : "مرا يزعل انو لسا في ناس كدا في السعودية همج والله بديت اقتنع إنو ما راح نتقدم خطوه !!! يعني إيش دخل الكمام ب الشماغ محسسني الشماغ قرأن يا مقرف".

المصدر: تويتر

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