الملك عبد الله والرزاز يهنئان أجهزة الأمن الأردنية بذكرى الثورة العربية الكبرى

هنأت قيادة الأردن الجيش وأجهزة الأمن في المملكة اليوم الأربعاء بمناسبة ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش الأردني.

وذكر العاهل الأردني عبد الله الثاني في رسالة تهنئة نشرها على حسابه في "تويتر": في يوم جيشنا العربي وفي ذكرى الثورة العربية الكبرى، ما زال أبناء وأحفاد جنودها الأشاوس يضربون أروع الأمثلة في البطولة والتضحية إلى يومنا هذا. لهم منا تحية عز وفخار، ولأرواح شهدائنا الأبرار التقدير والوفاء".

في يوم جيشنا العربي وفي ذكرى الثورة العربية الكبرى، ما زال أبناء وأحفاد جنودها الأشاوس يضربون أروع الأمثلة في البطولة والتضحية إلى يومنا هذا. لهم منا تحية عز وفخار، ولأرواح شهدائنا الأبرار التقدير والوفاء — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) June 10, 2020

من جانبه، تطرق رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، في رسالة تهنئة صوتية منشورة على حسابه الرسمي في "تويتر"، إلى ملف فيروس كورونا المستجد، إذ خاطب الجيش الأردني والأجهزة الأمنية الأردنية بالقول: "لقد ذدتم عن تراب الوطن وأبناء الوطن بأرواحكم في مواجهة الوباء الشرس، تماما كما ذدتم بأرواحكم عن أرض الكرامة وكل شبر من أرضنا الطاهرة"

وأضاف "فلتسمو يا وطني بقدسية أرضك وحرية إنسانك وكرامة أمتك وأصالة رسالتك التي توارثناها من آل هاشم، ودمتم أنتم حماة الديار بقيادة مولاي المعظم وكل عام وأنتم بخير".

المصدر: RT